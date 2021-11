La série TV Ms. Marvel arrive en 2022

La série Ms. Marvel a une fenêtre de sortie : elle arrivera sur Disney+ pendant le dernier trimestre 2022. La série s'intéressera plus en détail au personnage de Kamala Khan jouée par Iman Vellani. Elle permettra de préparer la sortie du film The Marvels, suite de Captain Marvel , prévu pour février 2023. Six épisodes sont prévus.

Disney en a profité pour aussi annoncer la série Star Wars: Andor prévue à la même période. En 12 épisodes, elle est un préquel au film Rogue One.