[Review VF] Green Lantern Legacy

La review du jour est un titre proposé par Urban Comics. Il s'agit de Green Lantern Legacy. Le numéro est écrit par Minh Lê et est dessiné par Andie Tong. Il est sorti le 10 septembre pour 14.50 euros.

Après avoir fui la guerre du Viêt Nam, les grands-parents de Tai Phan se sont installés à Coast City. Ils y ont rebâti une vie à partir de rien, fondé une famille et ouvert le Jade Market, devenu depuis le coeur de la communauté vietnamienne du quartier. À la mort de sa grand-mère, le jeune garçon s'aperçoit à quel point elle était une femme aimée et respectée des siens, oeuvrant quotidiennement pour les immigrés en détresse et ne fléchissant jamais devant les nombreuses tentatives d'intimidations racistes des locaux, bien décidés à les faire quitter ce qu'ils estiment être « leur mère patrie ». Véritable modèle pour lui, Tai n'imaginait pas qu'elle puisse lui cacher un secret plus admirable encore. L'anneau qu'il l'avait toujours vu porter au doigt sans jamais vraiment y prêter attention était en fait le signe d'une lourde responsabilité, une mission dont il est désormais l'héritier.

Ce n'est plus mon anneau. Il est à toi, à présent.

Green Lantern Legacy est un comics intriguant à plus d'un égard notamment du fait que le plus important dans le titre n'est pas Green Lantern mais bien le mot "Legacy". Ici, l'univers des Green Lantern passe au second plan. Le coeur de l'histoire, c'est bien la notion d'héritage. Sur ce point, le titre est vraiment surprenant. A travers un récit simple mais construit et entouré de bons dialogues, le scénariste développe des thèmes importants tels que la filiation ou le racisme tout en montrant du doigt les différences entre Justice et vengeance ou encore entre paix et ordre. L'histoire est intimiste et on s'attache vite au personnage principal qui a une lourde responsabilité, beaucoup de pression mais qui n'en reste pas moins un gosse avec tout ce que cela implique avec, en tête, oublier l'anneau dans la machine à laver.

Pour ce qui est des défauts de l'oeuvre, il n'y en a pas tant que ça dès lors que vous acceptez que vous lisez un titre Green Lantern qui n'est pas vraiment représentatif de l'univers GL. Attention, toutes les bases de l'univers sont là. Par contre, pour ce qui est des thématiques ou même de l'ambiance générale, on est déjà bien loin de ce que l'on a l'habitude de lire. Le point le plus flagrant à ce sujet est sans doute le lieu de l'intrigue. Ici, pas d'aventure cosmique mais bien une intrigue de quartier. L'autre point qui fait un peu mal au fan de Green Lantern que je suis (ndlr : il s'agit donc d'un point qui ne concernera pas forcément tout le monde), c'est concernant la gestion de Sinestro . En effet, il est clairement sous-entendu que Sinestro voulait la Terre mais qu'il a toujours été contrecarré dans ses plans par la grand-mère de Tai Phan, membre des Green Lantern . Or, on ne peut pas vraiment placer Sinestro au même niveau qu'un Green Lantern "lambda" et encore moins qu'un Green Lantern qui n'est pas dans la force de l'âge. On a un peu de mal à l'imaginer faire jeu égal avec Hal Jordan après une déclaration pareille. Bien sûr, ce n'est qu'un détail.

A noter également quelques références sympathiques au DC Universe notamment envers Alan Scott et Batman en plus de l'apparition de personnages connus avec, en tête, John Stewart.

- Batterie faible. Recharge nécessaire. - Comme tu dis. Attends, qui a dit ça ?

Pour ce qui est de la partie graphique, le résultat final est assez dingue. Il s'agit sans aucun doute d'un des points forts du livre. Le trait est bon, la mise en scène plutôt bien pensée et la colorisation est au top notamment lors de l'utilisation des anneaux. Par exemple, la double page qui met en scène l'anneau pour la première fois est tout bonnement superbe. Dans le même ordre d'idée, on reconnait les personnages DC Comics qui apparaissent ci et là sans aucun problème. Concernant la cover et la tranche, elles font un peu fades, effacées. Sans vouloir du tape à l'oeil, on ne peut que se demander s'il n'y a pas un problème lorsque, sur une cover, ce qui vous interpelle en premier lieu, ce sont les noms des auteurs (qui ont une typographique différente de celles que l'on a l'habitude d'avoir). Par contre, cover fade ou non, il est vrai qu'elle représente bien l'état d'esprit du livre, c'est un fait.