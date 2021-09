Shang-Chi s'approche déjà des 150 millions de dollars de recette

Maj du 08/09 : Les derniers chiffres concernant le petit dernier de l'écurie Marvel, Shang-Chi, sont tombés. Le labor day week-end a bien aidé puisque le film est passé de 71.4 millions de dollars de recettes à 90 millions de dollars sur le sol américain.

Avec un score à l'international de 56.2 millions de dollars, le film en est donc à 146.2 millions de dollars au total. Il s'approche donc doucement mais sûrement des 150 millions de dollars de recettes.

De votre côté, l'avez-vous vu ? Ou pas encore ?

- - -

Le petit dernier de l'écurie Marvel commence bien. Après un dimanche estimé à 32.2 millions de dollars, c'est finalement, les chiffres des premiers jours qui sont tombés (plus souvent appelé "premier week-end d'exploitation"). Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Shang-ci et la légende des dix anneaux se porte bien. En effet, toujours selon les estimations, le film a réalisé un joli score de 71.4 millions de dollars pour son premier week-end. Il se place donc entre les 80.3 millions de dollars de Black Widow et les 70 millions de dollars de F9.

Concernant le reste du monde, le film fonctionnerait tout aussi bien puisqu'il aurait déjà engendré 56.2 millions de dollars. Mieux encore, le film a battu un record au Royaume-Uni en réalisant 7.7 millions de dollars sur son premier week-end d'exploitation. C'est tout simplement le meilleur score du pays depuis le début de la pandémie.

De votre côté, qu'avez-vous pensé du film.