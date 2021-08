[Sorties Comics] Mercredi 11 Aout

Panini Comics



Pas de note

Et si…? Et si les X-Men évoluaient dans un univers cyberpunk ? Et si Flash Thompson était devenu Spider-Man ? Et si Magie avait pris la place du Docteur Strange ? Et si Thor avait été élevé par les géants des glaces ? Et si Peter Parker était devenu le Punisher ? Et si Ghost Rider jouait dans un groupe de heavy-métal ? Autant de questions que de réponses !

(Contient les épisodes US What If? Spider-Man (2018) 1, What If? X-Men (2018) 1, What If? The Punisher (2018) 1, What If? Ghost Rider (2018) 1, What If? Thor (2018) 1, What If? Magik (2018) 1, inédits)

Prix : 18€