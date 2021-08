[VF] Sélection MDCU d'août 2021

Sortie le 11 Aout 2021 chez Panini Comics

Donny Cates, Si Spurrier, Ryan Stegman, Jesus Saiz…



Knull est désormais aidé par certains des héros les plus puissants de la planète ! La résistance s'engage et tout dépend peut-être de Dylan, le fils d'Eddie Brock. En plus, le Chevalier Noir, les Maraudeurs et bien d'autres entrent dans la danse !

(Contient les épisodes US King in Black (2021) 3, King in Black: Black Knight (2021) 1, King in Black: Marauders (2021) 1, King in Black: Return of the Valkyries (2021) 2, King in Black: Gwenom Vs Carnage (2021) 2, King in Black: Black Panther (2021) 1 et King in Black: Planet of the Symbiotes (2021) 2, inédits)

Prix : 16€