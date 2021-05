Une nouvelle sÃ©rie animÃ©e Batman: Caped Crusader

Par Timm, Reeves et Abrams

Alors que des rumeurs voyaient une suite directe à la série animée Batman des années 90 arriver sous peu, le projet vient d'être officiellement dévoilé, et s'il s'agit bien de Batman , ce sera par contre une toute nouvelle série. Batman: Caped Crusader va être produit par Warner Bros. Animation, Bad Robot Productions et 6th & Idaho, avec à sa tête Bruce Timm, Matt Reeves et J.J. Abrams.

La série animée, commandée par HBO Max et Cartoon Network, sera "une réimagination de la mythologie de Batman ", qui va "réinventer Batman et sa galerie de vilains avec des histoires sophistiquées, des personnages nuancés et des scènes d'action intenses, le tout se déroulant dans un monde visuellement éclatant".

Aucune date n'est pour le moment annoncée pour la série.