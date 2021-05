Une date de sortie pour les Gardiens de la Galaxie vol.3

Une vidéo diffusée aujourd'hui par Marvel Studios annonce les films de sa phase 4, et a dévoilé au passage quelques infos croustillantes, commes les titres de Captain Marvel 2 et Black Panther 2. Mais on y découvre également le logo des Gardiens de la Galaxie Vol. 3, mais surtout, sa date de sortie !

Le film écrit et réalisé par James Gunn, comme les deux premiers, arrive le 5 mai 2023.

Avant leur retour au cinéma, les Gardiens prendront part à une émission spéciale pour les fêtes de fin d'année, The Guardians Of The Galaxy Holiday Special, qui sera diffusée en décembre 2022 sur Disney+.