Sersi sera le personnage principal du film Eternals

S'il y a un film qui reste encore très mystérieux du côté de Marvel Studios, alors qu'il doit sortir en fin d'année, c'est bien Eternals ! Le film de Chloé Zao possède de nombreux personnages et un casting impressionnant, composé notamment de Angelina Jolie, Richard Madden, Salma Hayek, Don Lee, et Kit Harington. Mais si nous sommes habitués à voir le personnage d'Ikaris, interprété par Madden, dans le rôle principal des séries de comics, le film devrait prendre une direction différente, alors qu'il sera porté par Sersi, que jouera Gemma Chan.

C'est Kevin Feige lui-même qui a confirmé l'information.

S'il doit y a voir un personnage principal, c'est Sersi, c'est Gemma Chan. Nous avons auditionné beaucoup de femmes pour ce rôle. Et avons fini par croire que Gemma serait la meilleure. Et heureusement, elle nous a donné raison dans la version finale du film.

Chloé Zao a bien sûr recu les oscars de la meilleure réalisatrice et du meilleur film ce week-end, pour Nomadland. Ce qui n'a pas échappé à Feige.

Ce sont ce genre de réalisateurs avec qui nous voulons travailler, peu importe la taille des films qu'ils ont fait précédemment. Des voix uniques, avec des propos uniques. Et dans son cas, ce qui n'est pas du tout un pré-requis, elle est une grande fan, du MCU, des comics et du genre. Ce qui n'est pas forcément une évidence en regardant ses films. C'était donc cool qu'elle le fasse savoir.

Enfin, le boss de Marvel Studios s'est rappelé le tout premier pitch que lui avaient présenté Zao et le producteur Nate Moore.

Les deux ont commencé à travailler sur quelque chose qu'ils m'ont présenté, et c'était un pitch absolument génial que Chloé a mis au point. Une présentation que Chloé a préparé sur une histoire audacieuse et ambitieuse qui s'étend sur 7000 ans et parle d'humanité et de notre place dans le cosmos.