Batman: The Long Halloween a son premier trailer

Après l'annonce il y a peu du casting pour le nouveau film d'animation DC, c'est cette fois-ci le trailer qui est apparu sur la toile.

Comme pour The Dark Knight Returns, l'histoire sera adaptée en deux parties. Pour rappel Jensen Ackles (Supernatural, Under the Red Hood ) prête sa voix à Batman et Josh Duhamel (Transformers) incarne Harvey Dent . La première partie est PG-13, mais la seconde serait elle, Rated-R. On pourra donc s'attendre à peu plus de violence lors du prochain film.

Le film, réalisé par Chris Palmer et écrit par Tim Sheridan (les deux ont déjà collaboré pour Superman : Man of Tomorrow) est prévu pour cet été.