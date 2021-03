[Sorties Comics] Mercredi 31 Mars

Panini Comics

Auteurs : DeMatteis, Nocenti, Zeck, McFarlane…



Retrouvez des aventures mythiques de Spider-Man, en particulier La dernière chasse de Kraven qui décrit l'affrontement final entre Peter et le célèbre chasseur. Également dans cet album : Une saga rare signée Ann Nocenti.

(Contient les épisodes US Amazing Spider-Man (1963) 293-300, Web of Spider-Man (1985) 31-33 et Spectacular Spider-Man (1974) 131-133, précédemment publiés dans MARVEL MUST-HAVE : SPIDER-MAN – LA DERNIÈRE CHASSE DE KRAVEN, MARVEL ICONS : SPIDER-MAN PAR MICHELINIE ET MCFARLANE 1 et Strange 226-228)

Prix : 35€