The Boys : Stormfront ne sera pas de retour pour la saison 3

Le personnage de Stormfront aura fait ses débuts lors de la saison 2 de The Boys, et peut-être ses adieux aussi, puisque l'actrice Aya Cash révèle que son contrat est terminé, et qu'elle n'est actuellement plus sur le projet.

J'aimerais aussi savoir si elle sera de retour. Je n'y suis pas pour le moment. Je suis sur une nouvelle série Fox intitulée This Country. Mon contrat avec The Boys n'était que pour un an, alors, qui sait ? Peut-être qu'ils pourront ajouter mon visage en CGI.

L'ancienne Liberty sera rapidement devenue l'un des personnages les plus détestables de la série lors de cette seconde saison. Si elle n'est pas de retour dans l'immédiat, rien ne dit que Stormfront ne pourrait pas réapparaître par la suite, la porte étant laissée ouverte puisque son personnage a survécu.