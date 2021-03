Des affiches individuelles pour Falcon et le Soldat de l'Hiver

La promotion française pour la prochaine série du MCU, Falcon et le Soldat de l'Hiver continue également, avec quatre nouvelles affiches présentent individuellement les personnages principaux. On y retrouve Sam Wilson/ Falcon (Anthony Mackie), Bucky Barnes/Soldat de l'Hiver (Sebastian Stan), Sharon Carter (Emily VanCamp) et Helmut Zemo (Daniel Brühl).

Le titre français officiel de la série est donc bien Falcon et le Soldat de l'Hiver, ce qui peut sembler étrange, puisque seulement l'un des deux nom est traduit.