[Review VF] Aliens, la série originale tome 3

La review du jour est un titre proposé par Vestron. Il s'agit d'Aliens, la série originale tome 3. Le numéro est écrit par Mark Verheiden et est dessiné par Sam Kieth. Il est sorti en décembre 2020 pour 16.95 euros.

Créée en 1990, la troisième et dernière partie d’Aliens, La Série Originale fait revenir Ripley aux côtés de Newt et Hicks pour tenter de débarasser la Terre des Aliens.

Cet album regroupe l’intégralité des comics de la « troisième saison », toujours écrite par Mark Verheiden (producteur et scénariste des séries tv Battlestar Galactica, Falling Skies et Ash vs. Evil Dead) et entièrement dessinée par Sam Kieth (The Maxx, Batman: Scratch…). Ce dernier volume contient également l’épilogue The Alien, inédit en V.F. : Une histoire courte dans laquelle on apprend comment les humains se sont débarrassé du Space Jockey…

La saga Alien est peut-être une des plus connues du cinéma grâce à son personnage principal, Ripley (magistralement incarné par Sigourney Weaver) et à sa créature : le Xénomorphe. Si la qualité n'a pas toujours été au rendez-vous notamment suite aux derniers opus qui auront divisé la communauté de fans, elle n'en reste pas moins une des séries de films phare de feu la 20th Century Fox. Les quatre premiers opus auront permis de toucher à de nombreux genres au cinéma puisque, finalement, le premier est plus tourné vers l'horreur, le second vers l'action, le troisième tend vers le huit-clos tandis que le quatrième tend bien plus vers la science fiction. Pourtant, il est un fait qui n'en est pas moins avéré : la production de ces films aura été, la plupart du temps, catastrophique. En tête, nous avons le troisième opus, victime de nombreuses réécritures et au résultat final extrêmement discutable. C'est à tel point que David Fincher finira par renier ce film et à multiplier les actions afin de le faire disparaître de sa filmographie. Même chose du côté de James Cameron qui en voudra énormément à l'équipe en charge du film d'avoir réglé en quelques secondes les "vestiges" de son deuxième opus. Concernant les fans... et bien c'est un petit peu pareil. Que l'on ait apprécié ou non le troisième opus, il est difficile d'avaler la suppression des personnages de Newt et Hicks, survivants du deuxième film aux côtés de Ripley. Inutile de préciser donc, que l'apparition de ce comics, présenté comme étant la suite directe du deuxième opus écrit avant même la sortie du troisième film, frôle le miracle que l'on attendait plus.

Ici, nous avons le troisième et dernier volume de la série Aliens, la série originale, débutée en décembre 2019. Cette fois encore, le dessinateur change puisque nous passons de Denis Beauvais (qui lui-même avait remplacé Mark A. Nelson) à Sam Kieth. A l'inverse, côté scénario, nous retrouvons une fois encore Mark Verheiden qui aura été en charge des trois tomes. Pour ce qui est

... Mais alors, toutes ces conneries, ce soit-disant manque de preuves... ils connaissaient la vérité sur ces créatures depuis le début.

Cette fois encore, nous sommes très loin du troisième film. Le scénariste utilise les dernières pièces qu'il avait mis en place afin de nous proposer un troisième tome plutôt solide, travaillé et qui conclut plutôt bien la série au sens large. Nous retrouvons avec toujours autant d'intérêt les personnages de Newt et Hicks qui, dans ce troisième tome découvrent plus de choses notamment concernant les raisons des choix de Ripley. Des raisons qui ne sont pas forcément très inspirées mais qui, il faut bien l'admettre, correspondent plutôt bien au personnage principal de l'univers Alien ce qui est, bien évidemment, le plus important. Les idées sont nombreuses et plutôt bonnes, le ton des films est bien présent, les personnages sont travaillés, les retournements de situation sont intéressants et il y a une bonne petite dose d'horreur. Les dialogues ne sont pas mauvais et mettent en avant quelques punchlines très sympathiques. Finalement, le seul point noir tiendrait surtout du fait que nous ayons ici pas mal de scènes qui ont un air de déjà vu. Il est difficile de ne pas trouver une certaine redite notamment avec certaines scènes du deuxième film. Ce n'est pas dramatique, mais cela arrive suffisamment souvent pour que l'on y pense.

J'aurais accepté n'importe quel sacrifice pour te protéger.

Pour ce qui est de la partie graphique, le résultat final est, une fois encore, assez discutable. On remonte un petit peu la pente par rapport au deuxième tome mais ce n'est toujours pas exceptionnel non plus. D'un côté, nous n'avons plus de problème de reconnaissance des personnages et nous retrouvons des choses travaillées en second plan. A côté de ça, on ne peut pas vraiment dire que Ripley ressemble beaucoup à Sigourney Weaver et, surtout, on sent que les dessins ne datent pas d'hier. Vous allez me dire que c'est normal et dans un sens, oui, c'est normal. Mais le fait est qu'il s'agit d'un comics Alien donc, de science fiction. C'est donc assez difficile de rester concentrer lorsque certaines cases font penser aux anciens comics Tarzan. C'était bien moins flagrant sur les deux premiers tomes qui semblaient un petit peu plus... "modernes". Il y a également, de temps en temps, un problème de découpage (ou de dessin, cela dépend de comment on voit la chose). Ceci est notamment dû aux multiples bulles présentes sur une même case. L'exemple le plus flagrant, c'est lorsque Ripley dit qu'elle n'est pas surprise alors que son visage possède clairement une expression de surprise. Cette dernière collait plus à la première bulle qu'à la deuxième, mais il aurait tout de même mieux vallu mettre ici une expression faciale plus neutre. A côté de ça, la mise en scène n'est pas mauvaise, le jeu des ombres est plutôt efficace et les Xénomorphes sont toujours aussi impressionnants. En outre, une fois encore, le fait que l'opus soit en noir et blanc permet également d'avoir une ambiance très particulière. C'est un très bon point.

Pour le reste, la cover est très bonne, tout comme les illustrations présentes dans la partie "galerie".