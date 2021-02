[Sorties Comics] Mercredi 24 Février

Delcourt

Cette collection - proposée dans un format prestigieux - accueille l'oeuvre maîtresse de Mike Mignola épaulé ici par le meilleur travail à ce jour de Duncan Fegredo dans un écrin digne du talent de cet artiste d'exception

Depuis son apparition en 1993, le démon cornu de Mike Mignola est devenu un véritable phénomène culturel, remportant plus d'une douzaine d'Eisner Awards, et générant un univers complet décliné sur plusieurs séries (BPRD, Abe Sapien, Witchfinder, Lobster Johnson, etc.) et au cinéma. Ce cinquième volume, qui réédite les tomes 9 & 10 de la série standard et propose près de 50 pages de croquis inédits

Prix : 49.95€