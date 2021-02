Gal Gadot rend hommage à Zack Snyder

L'interprète de Wonder Woman dans le DCEU, Gal Gadot, a posté sur les réseaux un message rendant hommage au réalisateur Zack Snyder, accompagné d'une photo qui remonte à l'époque de son casting pour Batman v Superman . Parce que si l'actrice a deux films solo à son actif au côté de Patty Jenkins, c'est bien Snyder qui l'a choisie au tout début pour son introduction dans l'univers DC au cinéma.

Voici le message, dans lequel elle explique avoir failli abandonner sa carrière dans le cinéma.

Cette photo a été prise par Zack Snyder le jour où j'ai fait les tests caméra pour Batman vs Superman avec Ben. Je suis venu à Los Angeles pour 30 heures alors que je tournais un film à Tel Aviv. Mais je voulais tellement le rôle de Wonder Woman que le voyage en valait la peine. Je serai éternellement reconnaissante envers Zack pour m'avoir choisie et avoir cru que je pouvais donner vie à Diana. Je n'avais aucune idée de ce à quoi ressemblerait l'avenir quand cette photo a été prise, la voir me rend nostalgique. C'est aussi la preuve que tout arrive pour une raison. J'étais sur le point d'abandonner le métier d'actrice... et ceci est arrivé.

On sait ce qui s'est passé ensuite, Gal Gadot est à l'affiche de Wonder Woman 1984, et sera bien sûr de la partie pour la Justice League de Zack Snyder.