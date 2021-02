DC Comics annonce une suite au Batman de Burton et au Superman de Richard Donner

DC Comics vient d'annoncer ce qui va être considéré comme étant une grosse nouvelle pour un bon nombre de lecteurs puisque l'éditeur va publier deux comics dans le but de continuer les histoires mises en places par Richard Donner et Tim Burton à travers les films Superman de 78 et Batman de 89.

Le tout débutera au mois de juillet avec Rob Venditti et Wilfredo Torres qui seront en charge de Superman '78 tandis que Sam Hamm et Joe Quinones seront en charge de Batman '89.

Concernant cette dernière, il est d'ailleurs à noter que l'on tient plus de la suite de Batman Returns que de Batman dans le sens où on tease déjà le retour de Selina Kyle / Catwoman, la mise en avant d'Harvey Dent ainsi que le début d'un nouveau Robin .

Pour ce qui est de l'histoire autour de Superman , on ne sait pas grand-chose pour le moment. Nous savons juste que les spectateurs sont encore ébahis de voir les capacités de Superman (ce qui sous-entendrait que cela ne fait pas très longtemps qu'il agit ?) tandis que Lois ne sait pas encore que c'est Clark Kent qui porte en réalité la cape rouge (à noter qu'il est précisé "Lois Lane ne sait pas (encore !)", on peut donc supposer qu'elle va l'apprendre par la suite dans le comics). Au-delà de cela, on précise juste que l'approche sera clairement inspiré du film de Donner.

DC Comics a annoncé que les six premiers numéros seront disponibles au format digital dès le 27 juillet. Ils seront suivis de six autres numéros chacun à la cadence d'un numéro par semaine. Concernant le papier, ils sortiront entre août et octobre à travers six numéros (donc deux numéros digitaux pour un numéro papier) afin une sortie hardcover également en octobre.

Voici les covers :

Alors ? Plutôt génial, non ?