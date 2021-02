DC Comics célèbre les 50 ans de John Stewart

DC Comics a annoncé la sortie un hardcover de pas moins de 368 pages afin de fêter les 50 ans du personnage de John Stewart. Un beau geste de la part de l'éditeur afin de mettre en avant le premier super-héros noir de l'écurie DC créé en 1971 par Dennis O'Niel et Neal Adams à travers Green Lantern #87.

L'objet contiendra la première apparition du personnage (Green Lantern vol.2 #87 donc) mais également : Green Lantern Vol.2 #182 et #185, Green Lantern Vol.3 #74, Green Lantern Vol.3 #156, Green Lantern Vol.4 #49, Justice League Vol.4 #40 et Justice League of America #110. Enfin, vous pourrez également y trouver des écrits autour du personnage de la part de Neal Adams, Geoff Johns, John Ridley and Phil LaMarr.

Sortie le 22 juin 2021 aux Etats-Unis pour 39.99$. La cover est signée Jim Lee.