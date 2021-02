La série TV Wonder Girl déjà annulée par The CW

C'était la drôle de surprise de fin 2020, alors que le personnage n'était pas encore apparu dans les comics, la nouvelle Wonder Woman de DC Future State, Yara Flor, avait déjà une série TV en développement du côté de la chaine The CW. Mais ce projet de série Wonder Girl n'aura pas tenu très longtemps puisque celui-ci est écarté par la chaine, au grand dam de sa productrice et scénariste, Dailyn Rodriguez.

De mauvaises nouvelles. Pour tous ceux qui se demandent, Wonder Girl n'a pas été retenue par The CW. Je suis très fière du script que j'ai écrit. J'aurais aimé partagé ce monde que j'ai créé, mais ça ne devait pas se faire. Merci pour votre enthousiasme. Ça représentait beaucoup pour moi.

Ce n'est malgré tout pas la fin de Yara Flor en comics, puisque suite à ses deux numéros pour DC Future State, on la retrouvera dans une série régulière avec Joëlle Jones aux commandes.