Zack Snyder tease son Joker par Jared Leto

La Snyder Cut de Justice League a enfin une date fixée au 18 mars, et on commence à voir le bout de toute cette campagne qui s'est étalée sur des mois, voir des années. Mais Zack Snyder ne faiblit pas dans sa promotion et son teasing, il a aujourd'hui dévoilé sur les réseaux Vero et Twitter une image de son Joker . Il en dévoile tout de même très peu et semble vouloir garder la surprise pour le film, puisque le visage de l'acteur Jared Leto est dans le flou, alors que le focus est fait sur une carte à jouer du Joker .

L'image est accompagné d'un message adressé à David Ayer, réalisateur du premier Suicide Squad : "Super personnage que tu as créé. Honoré que nos mondes se croisent."

Le personnage interprété par Jared Leto a fait ses débuts dans le film Suicide Squad en 2016, dans lequel son rôle avait déjà été grandement réduit, et n'était pas apparu dans Justice League, ce qui était pourtant le projet initial de Zack Snyder avant de quitter la production du film. Il a aura donc l'occasion de corriger le tir, pour une apparition qui devrait être, malgré tout, assez courte. On peut quand même deviner sur la photo un maquillage et une coupe de cheveux qui semblent très différents de ceux qu'arbore Leto dans sa première incarnation du clown maléfique.