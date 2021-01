Le second numéro de la nouvelle série Black Cat, tie-in de l'event King in Black, sort demain, par Jed MacKay et C.F. Villa.

Le jeu classique du chat et... du symbiote ? Black Cat doit voler Knull lui-même ! Si vous conaissez Felicia Hardy , elle ne se présente jamais mal habillée – CE NUMÉRO, Felicia obtient son propre constume ANTI-VENOM.