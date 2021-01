[Sorties Comics] Vendredi 15 Janvier

Urban Comics

Coup de tonnerre au sein des Teen Titans : la benjamine Terra, leur nouvelle coéquipière est en réalité une alliée de Deathstroke l'Exterminateur, leur ennemi juré !

Négociant un Contrat Judas avec les têtes pensantes de la R.U.C.H.E., il neutralise un à un les membres des Titans jusqu'à ce qu'il ne reste plus que leur chef : Dick Grayson. Ayant abandonné son identité de Robin, il se façonne un nouveau costume et un nouvel équipement afin de sauver ses coéquipiers sous le pseudonyme de Nightwing !

Contenu vo : Tales of the New Teen Titans #42-55, Annual #3, New Titans V2 #1-5, Annual #2

Prix : 35€