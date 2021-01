May Calamawy rejoint la série Moon Knight

Nous venons d'apprendre que l'actrice May Calamawy (Ramy, The long way home) avait rejoint le casting de la série TV Moon Knight. A ce titre, elle rejoint donc Oscar Isaac qui, de son côté, tiendra le rôle titre.

Pour le moment, nous ignorons encore tout de son rôle puisqu'il est tenu secret. La chose connue concerne son importance. En effet, il a d'ores et déjà été annoncé qu'il s'agissait d'un rôle majeur. Du côté des rumeurs, on placerait l'actrice dans le rôle de Marlene Alraune, la petite-amie du super-héros. Mais bien sûr, il ne s'agit que d'une rumeur. Il faudra sans doute attendre une confirmation prochaine de Disney +.

Côté tournage, il débutera au mois de mars à Budapest.