Batwoman : Photos de l'épisode 2x02

Alors que la seconde saison de Batwoman débutera ce dimanche sur The CW, la chaine a déjà partagé des photos du second épisode, ainsi que son synopsis. L'épisode s'appelle Prior Criminal History, écrit par James Stoteraux et Chad Fiveash, et réalisé par Carl Seaton. Il sera diffusé le 24 janvier.

Après son premier essai sous le costume, Ryan Wilder doit à nouveau gérer les défis de sa propre vie à elle. Pendant ce temps, Alice a un nouveau plan pour attirer l'attention de Gotham et de Safiyah. Alors que Kate est toujours portée disparue et qu'une révolte se soulève dans la ville, Luke et Mary cherchent désespérément une remplacante. Ryan remet le costume et se retrouve face à Alice pour la première fois. Du côté du siège de Crows, Sophie et le commandant Kane tentent de découvrir qui aurait pu s'en prendre à Kate.