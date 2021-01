[Review VF] X-Men + Fantastic Four 4X

La review du jour est un titre proposé par Panini Comics. Il s'agit de X-Men + Fantastic Four 4X. Le numéro est écrit par Chip Zdarsky et est dessiné par Terry Dodson. Il est sorti le 25 novembre pour 17 euros. Il contient les tutres US X-Men/Fantastic Four #1-#4.

Les X-Men veulent accueillir Franklin Richards sur Krakoa , mais les Quatre Fantastiques ne sont pas d'accord ! Un affrontement au sommet entre les deux équipes risque bien d'être inévitable… surtout si le Dr Fatalis s'en mêle !

On dirait bien que les gens font la queue pour te crier dessus, mon pote.

Fantastic Four / X-Men est le genre de titre qui lance le débat. D'un côté, il y a pas mal d'éléments déjà vus notamment Avengers Vs X-Men ou même vis-à-vis du personnage de Hope. D'un autre côté, tout est très bien écrit, très bien amené et parfaitement logique. L'auteur connait les personnages et cela se voit immédiatement. De plus, il fait le maximum pour traiter les deux équipes avec la même approche. Il n'y a pas de favoritisme, pas d'équipe au-dessus de l'autre, ce qui n'est pas forcément gagné d'avance dans ce type d'oeuvre. Enfin, le titre possède également beaucoup de séquences émotions. Des séquences amenées, une fois encore, avec intelligence et qui représente, finalement, une des grandes forces de l'oeuvre. De manière générale, il y a quand même de grandes chances pour que le résultat obtenu soit aussi bon grâce au format. Une mini-série de quatre numéros reste sans doute une bonne chose. Après tout, il manque peut-être une ou deux choses et certains éléments auraient mérité plusieurs pages supplémentaires pour avoir un meilleur développement mais, à côté de cela, nous évitons le copier-coller d'histoires passées.

Certains diront qu'il n'y a pas de gros twists, pas de grosses révélations et c'est un fait. Il est difficile de contredire ce point. Pour autant, ce n'est pas nécessairement un défaut. En outre, cela permet d'avoir un récit concentré sur l'essentiel mais également un récit qui transpire la sincérité.

Un petit oiseau m'a dit ce que ton père psychorigide a fait. Mes condoléances.

Pour ce qui est de la partie graphique, le travail proposé est également assez irrégulier. Nous pouvons avoir de très belles planches et des cases plus discutables. De manière générale, le design des personnages, la colorisation et les mouvements des personnages sont très bons. A côté de cela, les traits des personnages peuvent parfois s'avérer être trop épurés et il n'est pas rare que les personnages au second plan soient très vite expédiés et manquent de détails. Ce qui est d'autant plus dommage lorsque l'on sait que l'auteur peut prendre le temps de faire de superbes arrière-plans. Ajoutez à cela un Wolverine qui tire franchement la gueule et un encrage extrêmement Al éatoire et vous avez une partie graphique décevante. Les covers (et notamment la cover principale) sont bonnes.

En bonus, vous trouverez les variant covers et les biographies des personnages.