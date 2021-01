Ray Fisher (Cyborg) contre le site US The Wrap

Ray Fisher est, décidément, sur tous les fronts. Cette fois encore, il est intervenu sur Twitter afin de se faire entendre. Et, pour le coup, ce n'est pas la Warner Bros qui était dans son viseur, mais le site US The Wrap. En effet, ces derniers ont mis en avant le fait que Ray Fisher abandonnait le rôle de Cyborg. L'acteur est alors intervenu et a déclaré "je suggère fortement que The Wrap modifie cet article immédiatement. Je n'ai pas démissionné publiquement de quoi que ce soit".

Dans un sens, l'acteur n'a pas démissionné. Par contre, il a bien expliqué il y a quelques temps qu'il ne travaillerait plus pour la Warner Bros tant que Walter Hamada serait à sa tête. Sauf que, comme expliqué ici, Hamada a vu son contrat prolongé jusqu'en 2023 (et peut-être plus par la suite). Dans un sens, The Wrap s'est donc contenté de faire 1+1 (bien que le terme "démission" soit un petit peu exagéré, effectivement).

Si Fisher ne change pas de point de vue, la chose est donc avérée. L'acteur ne devrait plus apparaître dans un film DC (tout du moins jusqu'en 2023 minimum) et encore moins dans The Flash . Et, en admettant que l'acteur veuille revenir, reste encore à voir quel est le point de vue de la Warner sur la chose.