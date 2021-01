[Preview VO] Future State: Wonder Woman #1

On continue les sorties Future State du jour avec cette fois-ci la nouvelle Wonder Woman, du nom de Yara Flor et qui nous vient du Brésil. Elle est introduite par Joëlle Jones, au scénario et au dessin, avec une couverture variante de Jenny Frison.

La mini-série fera 2 numéros de 32 pages à $3.99, et on sait également que le personnage aura droit à une série régulière après Future State.