[VF] Sélection MDCU de janvier 2021

Sortie le 08 Janvier 2021 chez Urban Comics

BEFORE WATCHMEN présente les récits rassemblant les Minutemen : l'équipe de justiciers rétro inventée par Alan MOORE et Dave GIBBONS.

Scénarisée et illustrée par les plus grands artistes de l'industrie des comics – de Darwyn COOKE (THE NEW FRONTIER) à Brian AZZARELLO (JOKER) en passant par Lee BERMEJO (BATMAN - DAMNED) ou Andy KUBERT (BATMAN - DARK KNIGHT III) –, cette intégrale dévoile l'envers du décor des super-héros, fait de romances contrariées, de perfides trahisons et de violentes tragédies, tout en brossant le portrait sacrifié de la mauvaise conscience de l'Amérique du milieu du xxe siècle, entre réalité et politique‑fiction.

Contenu vo : Before Watchmen: Silk Spectre #1-4, Before Watchmen: Moloch #1-2, Before Watchmen: Ozymandias #1-6, Before Watchmen: Doctor Manhattan #1-4, Crimson Corsair

Prix : 35€