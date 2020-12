Zack Snyder dévoile la date pour son Justice League

On savait qu'il s'agirait du premier trimestre 2021 pour la sortie de la Snyder Cut de Justice League, mais on ne savait pas encore exactement quand. On ne le sait toujours pas exactement puisque le réalisateur n'a pas révélé le jour, mais il a par contre lâché l'info sur le mois de diffusion, ce sera en mars !

C'est en répondant à un fan sur Vero, qui demandait à ce qu'on détruise toute copie du Justice League de Joss Whedon, que Snyder a dévoilé l'information.

Je comprends et bien sûr respecte ton ressenti, et j'espère pouvoir effacer cette version de vos mémoires avec ce que vous verrez en mars.

Zack Snyder's Justice League fera une durée de 4h et sera disponible sur HBO Max en quatre parties.