Disney + : une section adulte pour janvier et 12 millions d'abonnés de plus en un mois

Here comes the money !

La nouvelle vient directement du CEO de Disney, Bob Chapek. Selon ce dernier, il y a eu pas moins de 12 millions d'abonnés de plus pour Disney + pour le mois qui vient de s'écouler. A l'heure actuelle, la plateforme de streaming passe donc à un total de 86.8 millions d'abonnés. Une plateforme disponible actuellement sur 30 pays avec, aux Etats-Unis, deux possibilités au niveau des abonnements. Soit un abonnement "classique" à 6.99$ par mois, soit un abonnement à 13$ par mois afin de combiner les plateformes de streaming Disney +, Hulu et ESPN. Pour résumer, les films et animés Marvel ont de plus en plus de visibilité. Good job !

Autre point qui nous concerne un petit peu plus, il a été annoncé que Disney + allait avoir une section intitulée "star". Une section un petit peu particulière puisqu'il s'agira de la section "adulte" de la plateforme. Bien sûr, "adulte" reste un bien grand mot puisque, dans les faits, une "interdiction au moins de 14 ans" serait plus correcte (pour ceux qui se posaient la question, il n'y aura donc pas de spin-off douteux, bien évidemment). Cette section devrait mettre en avant tous les films de la Fox qui n'étaient pas encore présents (sans doute les sagas Alien, Predator, Kingsman mais également Logan ou encore Helstrom).

La date de lancement est annoncée pour le 23 février 2021. Par contre, nous n'irons pas jusqu'à dire qu'il s'agit là d'une volonté de Disney de contenter tout le monde. Après tout, pour la France, ce "contentement" vous coûtera 2€ de plus par mois.