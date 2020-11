Seulement 4 minutes de reshoots pour la Snyder Cut

Le réalisateur Zack Snyder est à nouveau revenu sur sa version director's cut de Justice League, et notamment sur les reshoots qui ont eu lieu à Los Angeles il y a peu, avec au moins cinq des acteurs principaux du film. Ce qui a fait débat puisque l'on pensait que Snyder était en train de refaire une partie de son film, mais celui-ci déclare que les nouvelles images tournées n'ajouteront que quelques minutes à la version finale.

Snyder est aussi revenu sur la présence du Joker de Jared Leto pour ces tournages additionnels, annonçant notamment une version différente du personnage et expliquant que c'est une idée qu'il a depuis le tout début.

Je voulais honorer ce qui a été fait avec lui précèdemment parce que je trouvais que c'était cool. Et ici, je ne vais pas vous dire ce qui se passe dans la petite scène, mais disons que de l'eau a coulé sous les ponts depuis la dernière fois que nous avons vu le Joker . Et donc il a fait quelques... C'est un Joker épuisé de voyager, je suppose que c'est une façon de le dire. Je dirai qu'il était très intéressé par mon idée. Et je lui ai dit que c'est quelque chose que j'avais ressenti, même lorsque je travaillais sur Justice League à Londres, je pensais que c'était une voie inévitable que devait prendre le film. Donc quand je lui ai dit que c'était quelque chose que j'avais en tête depuis longtemps, je pense qu'il a compris l'idée que c'était quelque chose d'assez inévitable et que ça devait arriver. Je lui suis redevable et reconnaissant pour sa gentilesse d'avoir accepté de le faire.