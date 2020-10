Date et teaser pour la fin de Chilling Adventures of Sabrina

On attend avec enthousiasme la quatrième et dernière partie de la série Chilling Adventures of Sabrina sur Netflix. La plateforme de streaming a dévoilé un teaser pour ce dernier chapitre, ainsi qu'une date de diffusion. Il ne faudra même pas attendre 2021 puisque les huit derniers épisodes seront disponibles dès le 31 décembre 2020, histoire de finir l'année sur une touche positive, peut-être.

Dans ces derniers épisodes, Le Couvent devra affronter chaque menace une à une, jusqu'à faire face à The Void, la fin de toute chose. De son côté, Nick Scratch tentera de reconquérir le coeur de notre héroïne.

La fin de la série après le chapitre quatre a été annoncée en juillet dernier par Netflix, même si le créateur Roberto Aguirre-Sacasa, tease depuis quelques temps une suite probable, ou en tout cas un projet en rapport avec la série, qui reste inconnu pour le moment.