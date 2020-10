Le tournage de la série Sandman est lancé

On a toujours du mal à croire que le projet se concrétise réellement après toutes ces années, mais plus aucun doute n'est possible, puisque le tournage de la série TV Sandman a débuté jeudi dernier. C'est le créateur du comic book, Neil Gaiman, qui l'annonce lui-même, alors qu'il est très impliqué dans la production de Netflix. Une personne a fait la remarque que le tournage pourrait bientôt débuter, et que l'on ne connait toujours pas le casting.

Oh, on a commencé à tourner jeudi. Dr John Hathaway a ramené un livre du musée dans lequel il travaille, pour Roderick Burgess. Mais vous avez raison, il va être temps d'annoncer quelques acteurs bientôt.

La référence aux deux personnages et au fameux livre, le grimoire Magdalene, fait référence à un élément de l'histoire du comic book, puisque Roderick Burgess sera celui qui finira par emprisonner Le Rêve.

La série est en développement depuis près de 10 ans, alors qu'aucun accord ne réussissait à être trouvé entre les différentes parties impliquées au fil des années. Le projet est finalement sur les bons rails depuis que Netflix a repris la main en 2019.