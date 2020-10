Un premier aperçu de Spider-Man 3 en décembre

C'est Camila Pacheco, marketing executive chez Sony Pictures, qui a annoncé la chose. Selon toutes vraisemblances, Sony Pictures fera le maximum afin de dévoiler un premier visuel de Spider-Man 3 pour le mois de décembre. En théorie, le tout se passerait lors de l'ExpoCine/20, une convention latino-américaine. par contre, nous ignorons encore s'il s'agira d'un véritable trailer ou d'une simple preview.

Concernant le mois de décembre, il s'agirait d'une volonté du studio de faire écho aux années passées. En effet, les trailers de Spider-Man : Homecoming et Spider-Man : Far From Home avaient été, respectivement, dévoilés en décembre 2016 et en décembre 2018.