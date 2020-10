[Sorties Comics] Mercredi 14 Octobre

Hi Comics

Vous pensez connaître les Rangers Ninja ? Vous êtes sûrs ? Vous rêvez de voir les Tortues et April O'Neil en armure ? Mieux encore : vous pensez être prêts pour le démentiel Turtlezord ? Découvrez le premier vrai crossover d'envergure entre les deux univers culte de Haim Saban, Peter Laird et Kevin Eastman.



Les Rangers débarquent à New York en quête de Tommy Oliver, le Ranger Vert, et découvrent ce dernier aux prises avec les Tortues Ninja. Fonçant tête baissée dans la mêlée pour l'aider, les cinq héros font face aux fils de Splinter. Mais alors que la raison les rattrape, les Power Rangers découvrent que Tommy s'est associé avec Shredder et son terrible clan Foot. Suite à sa trahison, ils vont devoir faire équipe avec les Tortues afin de trouver un moyen de le ramener à la raison et d'empêcher la destruction du monde des mains de Rita Repulsa et de l'ennemi juré des quatre frères.



Les plus grands enfants savent que Power Rangers et Tortues Ninja se sont déjà croisés dans les années 90. Véritable déclaration d'amour aux Rangers et aux Tortues, Power Rangers & Tortues Ninja capture l'essence des uns et des autres, de leurs fratries respectives à leurs galeries de vilains tous plus terribles les uns que les autres.



Magnifié par le dessin de Simone Di Meo, véritable révélation de ce début de décennie, et brillamment mis en scène par Ryan Parrott, Power Rangers & Tortues Ninja délivre l'un des meilleurs crossovers que vous aurez la chance de lire, et le plus beau, sans aucun doute.

Prix : 16.9€