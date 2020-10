The Batman : Images du Pingouin et de Selina Kyle

Comme vous le savez sans doute, le tournage de The Batman a repris il y a quelques semaines. Et autant dire que les photographes amateurs et autres paparazzis sont sur le coup. En effet, après de nombreux photos de Robert Pattinson en Bruce Wayne , ce sont finalement des images de Colin Farrell en Oswald Cobblepot / Pingouin et de Zoe Kravitz en Selina Kyle / Catwoman qui ont été dévoilées. Comme vous pourrez le constater, la transformation de Farrell est pour le moins impressionnante.

Malheureusement, pour des raisons de droit d'auteurs, nous préférons vous guider vers le lien source plutôt que d'héberger les images sur MDCU. Pour les intéressés, c'est par ici.

Bon visionnage !