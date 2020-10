Nouveau look pour Scarlet Witch et Vision

Qui dit tournage dit, le plus souvent, photographies prises à l'insu de la production. Et c'est bien ce qui s'est passé sur le tournage de la série TV WandaVision puisque plusieurs images des acteurs principaux ont fait surface. L'occasion pour les fans de voir les personnages de Scarlet Witch et de Vision avec un look légèrement... différent.

Voici les images en question :

Pour voir les images en grand (ou en voir d'autres), c'est par ici et ici.

Pour rappel, la série sera disponible sur Disney +.