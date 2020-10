Deux nouvelles couvertures pour la série Crossover

L'une des séries les plus attendues chez Image Comics, Crossover, s'offre deux nouvelles couvertures, réalisées par les artistes Tula Lotay et Peach Momoko. Elles seront respectivement et exclusivement disponibles chez Hall of Justice Comics & Collectibles et Big Time Collectibles, les deux comic shops proposant des envois à travers le monde.

Crossover réunira le duo de God Country, Donny Cates et Geoff Shaw, dans une série qui verra des personnes ordinaires subir les évènements que l'on ne voit habituellement que dans les comic books. le premier numéro sort le 4 novembre.