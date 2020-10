Deux livres liés au jeu Marvel's Spider-Man: Miles Morales

L'éditeur Titan Books aux États-Unis va surfer sur la sortie du jeu Marvel's Spider-Man : Miles Morales pour publier deux ouvrages liés à l'univers du jeu vidéo qui sortira en même temps que la Playstation 5.

Le premier sera un roman prequel à l'histoire du jeu, Marvel’s Spider-Man : Miles Morales – Wings of Fury, écrit par Brittney Morris. L'histoire verra Miles devenir Spider-Man alors qu'il devra choisir quel héros il veut être face aux manigances du Vautour et de Starling.

Le second sera donc un art book, Marvel’s Spider-Man : Miles Morales – The Art of the Game, qui présentera des concept arts, des interviews et quelques aperçus sur l'envers du décor. Il sera disponible en févrirer 2021.

Spider-Man: Miles Morales arrive le mois prochain, le 12 novembre exactement.