Rumeurs : Gal Gadot (Wonder Woman) dans Flash ? Kirsten Dunst et Dane DeHaan également de retour ?

Depuis quelques semaines maintenant, MDCU réunit en une news les dernières rumeurs US afin que vous soyez tout de même au courant de ces dernières mais sans polluer pour autant le véritable fil d'actualité du site internet. Aujourd'hui, nous en avons deux. Une du côté de DC Comics et une autre du côté de Marvel.

La première rumeur nous vient de The Illuminerdi et concerne le film The Flash . Selon eux, la liste des personnages qui devraient apparaître dans le film n'est toujours pas terminée. Ainsi, la team DC / Warner Bros serait actuellement en train de convaincre Gal Gadot de reprendre son rôle de Wonder Woman pour le film. Pas de grand rôle, mais pas un simple caméo non plus. Actuellement, on parlerait plutôt d'un "petit rôle", un rôle de soutien.

La deuxième rumeur concerne l'univers de Spider-Man. Selon les dires, il y aurait encore d'autres anciens acteurs/actrices du Spiderverse qui pourraient reprendre leur rôle. Cette fois, il s'agirait de Kirsten Dunst (MJ Watson dans la première trilogie) et de Dane DeHaan (le Bouffon Vert dans The Amazing Spider-Man 2). Fait intéressant, la rumeur mentionne une volonté de faire revenir les acteurs, mais pas forcément pour le troisième Spider-Man . On parle, notamment, d'une intervention dans le prochain Doctor Strange.

C'est tout pour les dernières rumeurs. N'hésitez pas à nous dire si vous croyez en l'une d'elles, et si vous aimeriez qu'elles soient confirmées ou non.