[Review VF] Captain Ginger Tome 1

La review du jour est un titre proposé par Delcourt. Il s'agit de Captain Ginger Tome 1, écrit par Stuart Moore et dessiné par June Brigman. Il est sorti le 23 septembre pour 15.50€.



Stuart Moore (scénariste et éditeur de nombreuses séries Marvel et DC Comics) et June Brigman (Power Pack) nous entraînent sur les traces de… chats humanoïdes dans l’espace, dans cette série étonnante et originale, entre Blacksad et Star Trek !



Lorsque la race humaine s’est éteinte, les chats ont hérité de la Terre! Ou au moins d’un vaisseau spatial. Dorénavant, l’intrépide Capitaine Ginger lutte pour garder ses compagnons félins unis et envie au cœur d’un univers hostile – sans compter qu’il doit également protéger les membres de son équipage de leurs pires instincts félins.

Des rats. De quoi manger... De quoi jouer...

Une idée de départ assez originale pour ceux qui ne sont pas allérgiques aux poils de chat. Les personnages sont travaillés, intéressants à suivre, et offrent de multiples possibilités lors des différents échanges. Les deux protagonistes se détestent et entretiennent une sorte de rivalité qui n'est pas sans rappeler de nombreuses autres histoires mais son traitement reste plutôt efficace et permet de mettre en avant de nombreuses punchlines.

Malgré un synopsis qui pourrait paraître "décalé", l'histoire est assez intéressante à suivre. On se prend vite au jeu de cet univres assez particulier et, finalement, très calqué sur le monde des chats. Par exemple, lorsque des rats pointent le bout de leur museau dans le vaisseau spatial, ce n'est pas le moment de paniquer, mais bien de jouer et ou de manger. Cerise sur le gâteau, le premier opus se termine sur un twist final assez efficace et qui donne clairement envie de dévorer la suite.

Tous ces rats... ça m'a fait péter une durite.

Pour ce qui est de la partie graphique, le tout est plutôt bon. On peut même dire qu'i yl a plusieurs choses assez intéressantes à se mettre sous la dent. Avant tout, le moins que l'on puisse dire, c'est que le dessinateur est inspiré en terme de chat. Couleur, poils, taille, allure... ils ont tous une apparence très différente. On ne peut donc nier un certain travail pour tout ce qui touche au design des différentes créatures. Même chose pour ce qui est de la colorisation et de la mise en scène qui accompagnent plutôt bien les dessins de June Brigman. Il n'y a rien d'exceptionnel, mais rien qui mérite de relever un quelconque point négatif non plus. On pourra noter, tout au plus, une certaine tendance à "remplir les cases". En effet, ce n'est pas systématique, mais il n'est pas rare non plus que certaines cases soient trop "chargées". Aimer les chats : OK. En foutre dans tous les coins : non.

En bonus, vous trouverez une introduction de Walter Simonson, un sketchbook ainsi que les biographies des auteurs.