Panini repousse certains titres Black Widow

On le sait, les sorties de films au cinéma sont l'occasion pour les éditeurs d'en mettre une bonne couche sur les sorties consacrées aux personnages concernés, pour notre plus grand plaisir la plupart du temps. Avec le contexte actuel, il devient très difficile de viser juste puisque les films sont constamment repoussés, Urban Comics en a notamment fait les frais avec Wonder Woman en août. C'est pour cette raison que Panini Comics décide de repousser la sortie de quelques titres estampillés Black Widow, puisque le film solo sur Natasha a été décalé à mai 2021, ainsi que ceux en lien avec la série The Falcon & The Winter Soldier, elle aussi décalée à 2021.

Ce sont donc Je suis Black Widow , Le prologue du film Black Widow, Marvel-Verse : Black Widow et Marvel-Verse : Falcon & Winter Soldier, qui ne sortiront pas fin octobre comme prévu, mais à une date ultérieure.

Il restera malgré tout une bonne dose de Veuve Noire sur cette période avec les titres Black Widow suivants : Marvel Knights, Plus de secrets, Réminescence et Sans Limites, qui sont toujours prévues pour le 21 octobre. Winter Soldier : L'hiver sans fin est également toujours prévu pour le 28 octobre.