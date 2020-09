Encore 40 millions de dollars de plus pour Justice League version Zack Snyder

Avec le tournage de nouvelles scènes pour le mois prochain, le budget de Justice League va être revu pour la troisième fois à la hausse. A l'origine, il était prévu que HBO Max injecte 30 millions de dollars afin de boucler les quatre heures de film. Selon The Wrap, un tel budget ne peut pas couvrir les effets spéciaux prévus ainsi qu'une semaine de tournage avec des acteurs tels que Ben Affleck, Henry Cavill ou encore Gal Gadot. Ainsi, selon The Wrap, on peut plutôt compter un budget de 70 millions de dollars pour ce reshoot final afin de préparer la Zack Snyder's cut.