Dark Vador atteint son objectif dans Darth Vader #5

Un petit pas pour Dark Vador, un grand pas pour la vérité !

Comme vous le savez sans doute, cela fait plusieurs numéros maintenant que Dark Vador tente de rejoindre le cercueil de Padme afin d'en apprendre plus sur sa disparition et sur son fils caché. Jusque-là, plusieurs personnages s'étaient interposés entre le Seigneur Sith et la tombe de la reine des Naboo (news disponible ici). Mais cette fois, on dirait bien que Vador est enfin parvenu à atteindre son objectif : rejoindre la tombe de sa bien-aimée. C'est en tout cas ce que met en avant la preview de Darth Vader #5. Voici tous les détails :

Darth vader #5 est écrit par Greg Pak et est dessiné par Raffaele Lenco. Edité par Marvel, il sortira le 16 septembre.

Synopsis :

Dark Heart of the Sith, part V

Une quête de vérité… Un voyage Destructeur ! La quête de vengeance de Dark Vador contre ceux qui ont caché son fils Luke atteint un point culminant et terrible – sur la tombe de Padmé Amidala ! Quels secrets va-t-il découvrir ? Et qui en subira les conséquence ? Toutes les réponses arrivent – dans les ruines de Polis Massa – le lieu de naissance de Luke Skywalker !