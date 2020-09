[Sorties Comics] Vendredi 11 Septembre

Bliss Comics

MAINTENANT, IL CHOISIT SES MISSIONS…

Bloodshot se confronte à nouveau à l’unité secrète surnommée la Black Bar, mais il combattra cette fois aux côtés d’une alliance d’anciens agents : les Brûlés. Dans un train rempli de monstres ou en plein Miami, la mort est tapie derrière chaque intersection !

Tim Seeley (Revival) et Brett Booth (Teen Titans) livrent un chapitre immanquable de la nouvelle série d’action du super-soldat de l’univers Valiant.

Contient Bloodshot (2020) #4-6 et Bloodshot’s day off #1

Prix : 15€