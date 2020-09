Dernières rumeurs autour de Doctor Strange in the multiverse of madness et la série Ms Marvel

Petite news rapide afin de faire le point sur les dernières rumeurs de la toile US. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur Doctor Strange in the multiverse of madness et la série Ms Marvel.

Concernant le film Doctor Strange in the multiverse of madness, il s'agit d'une rumeur qui date d'il y a quelques jours déjà. Une rumeur qui met en avant le fait que Wiccan et Speed, les enfants de Scarlet Witch et de The Vision qui devraient apparaître dans la série TV WandaVision, auraient également droit à un rôle dans Doctor Strange in the multiverse of madness aux côtés d'Elizabeth Olsen . A noter d'ailleurs que certains avancent que les deux jeunes acteurs auraient déjà été choisi et qu'ils auraient déjà tourné leurs scènes dans le plus grand secret...

Pour ce qui est de la série Ms Marvel, la rumeur concerne le casting. En effet, il se dit que les acteurs Jasjit Williams (Street Voices) et Saagar Shaikh (Unfair and ugly) seraient en discussion afin de rejoindre la série de Disney +. Selon les dires, Williams serait en discussion pour décrocher le rôle de Bruno Carrelli, un hypothétique love interest de Ms. Marvel et ami de Kamala tandis que Shaikh serait en discussion pour décrocher le rôle d'Aamir Khan soit le grand-frère de Kamala.

Encore une fois, il ne s'agit là que des dernières rumeurs. Rien n'a été confirmé.