[Sorties Comics] Mercredi 09 Septembre

Delcourt



Pas de note

Scénariste : HABERLIN Brian, HINE David

Illustrateur : HABERLIN Brian

Coloriste : HABERLIN Brian



David Hine (Stormdogs) et Brian Haberlin (Mediaval Spawn et Witchblade, Spawn) délivrent un récit original et de toute beauté, avec un personnage central féminin, entre Avatar et Arzach, le tout réhaussé par la magnifique mise en couleurs de Geirrod Van Dyke.

Deux peuples et deux cultures s’affrontent sur une planète que chacun croit être sa terre promise. Les Rans sont un peuple épris de paix en phase avec la nature, mais les Tayans sont une race de guerriers qui cherchent à coloniser, à contrôler et à détruire. Les mystérieux géants endormis habitent aussi cet endroit, mais personne ne sait s’ils sont des monstres ou des Dieux de la légende. Au milieu de tout cela, une jeune femme nommée Sonata est prête à enfreindre toutes les règles pour trouver sa place au sein de ce monde…

Prix : 16.95€