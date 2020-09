Le CWverse accueille Superman & Lois dans un trailer

Une bande annonce célébrant l'univers partagé du ArrowVerse a été dévoilée par la chaine The CW, restranscrivant le chemin parcouru depuis les débuts d'Arrow en solo jusqu'à aujourd'hui et l'arrivée du plus grand héros de Terre avec Superman & Lois. La deuxième partie du trailer se concentre exclusivement sur la nouvelle série, sans nouvelles images malheureusement, les productions reprenants à peine.

Clark et Lois rejoindront leurs camarades dès janvier prochain, avec le début de la première saison de cette nouvelle addition au CWverse.