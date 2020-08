Concept art inédit de Captain Marvel

Andy Park, un habitué des productions Marvel Studios, a dévoilé sur son compte Instagram un concept art inutilisé pour le film Captain Marvel et l'une de ses scènes finales : la confrontation entre les personnages joués par Brie Larson et Jude Law après que le long-métrage ait livré son twist au sujet des vilains.

Dans cette version de l'affrontement entre Carol Danvers et Yon-Rogg, les deux protagonistes n'en viennent pas aux mains sur notre planète mais plutôt dans l'espace. L'artiste précise qu'il s'agissait là d'un concept art illustrant l'un des moments les plus importants du film pour aider les réalisateurs et producteurs à imaginer le futur tournage, avant que le script n'évolue au fur et à mesure.

Le post original d'Andy Park est à retrouver ici.