[Sorties Comics] Mercredi 19 Aout

Panini Comics

Et si la Sorcière Rouge avait annulé les pouvoirs de tous les super-humains à la fin de House of M? Et si, après Civil War, c'était Mary Jane et non Tante May qui avait reçu une balle ? Et si Wolverine avait sauvé son enfant en tuant le Soldat de l'Hiver? Cet album parcourt un grand nombre d'univers parallèles aux concepts intéressants, sur le thème d'une série animée qui sera diffusée sur Disney+ en 2021 !

(Contient les épisodes US What If? X-Men Age of Apocalypse, Newer Fantastic Four, Secret Invasion, World War Hulk, Spider-Man Grim Hunt, Dark Reign, Wolverine Father, House of M, Fallen Son, Spider-Man Back in Black, Secret Wars et What If? 200, publiés précédemment dans X-MEN 129, MARVEL SAGA 5, MARVEL UNIVERSE (V3) 2-3, SPIDER-MAN (V4) 18 et AVENGERS (V3) 5-6)

Prix : 32€