Batman : Three Joker s'est déjà vendu à plus de 300.000 exemplaires

C'était horriblement long mais, visiblement, c'est un réel succès ! Jim Lee vient de dévoiler un premier chiffre concernant le tout premier numéro de Batman : Three Joker . Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cela a très bien marché pour le titre de Geoff Johns et Jason Fabok puisque Lee annonce pas moins de 300.000 exemplaires. Or, pour rappel, le titre n'est pas encore sorti ! Nous ne parlons donc ici que de pré-commandes puisque le titre ne sortira que le 25 août. De plus, et comme le rappelle si bien l'ami Lee, nous parlons ici d'un livre à 8$.

Vous l'aurez compris, il s'agit d'ores et déjà un réel succès commercial. Reste à savoir si le succès sera également critique.